Ölpreise erholen nach Absturz

Die Ölpreise haben sich am Montag von ihrem jüngsten Kurssturz etwas erholt. Am Markt wurde als ein Grund die Hoffnung auf geldpolitische Unterstützung durch die Notenbanken in der Virus-Krise genannt. Im Mittagshandel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 50,35 US-Dollar. Das waren 68 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte WTI stieg um 50 Cent auf 45,27 Dollar. Zwischenzeitliche noch deutlichere Kursgewinne gaben die Ölpreise jedoch teilweise wieder ab.