Ölpreise erholen sich etwas

Die Ölpreise haben sich am Dienstag etwas von ihren Verlusten der vergangenen Tagen erholt. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 53,97 US-Dollar. Das waren 70 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte WTI stieg um 37 Cent auf 49,94 Dollar. Damit rangieren die Erdölpreise aber immer noch in der Nähe gut einjähriger Tiefstände.