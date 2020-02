Ölpreise erholen sich etwas von einjährigen Tiefständen

Die Ölpreise haben sich am Dienstagmorgen etwas von ihrer jüngsten Talfahrt erholt. Händler nannten die Hoffnung, dass die chinesischen Behörden alles erdenkliche zur Eingrenzung des Coronavirus tun dürften, als einen Grund. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 54,95 US-Dollar. Das waren 50 Cent mehr als am Montag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte WTI stieg um 57 Cent auf 50,68 Dollar.