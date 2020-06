Ölpreise erholen sich von Sturzflug

Die Ölpreise haben sich am Freitag etwas von ihren starken Abschlägen am Vortag erholt. Händler nannten die deutlich bessere Stimmung an den Aktienmärkten als Grund. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Mittag 38,95 US-Dollar. Das waren 40 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg in ähnlichem Ausmass auf 36,64 Dollar.