Ölpreise erholen sich weiter - aber nur noch leicht

Die Erholung der Ölpreise hat am Freitag an Schwung verloren. Die Notmassnahmen führender Notenbanken im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise vom Vortag wirkten jedoch weiter stützend auf die Kursentwicklung. Im Mittagshandel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 29,30 US-Dollar. Das waren 83 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte WTI stieg um 85 Cent auf 26,07 Dollar. Im Tagesverlauf mussten die Ölpreise jedoch einen Teil der frühen Gewinne wieder abgeben.