Ölpreise erneut gefallen - Opec-Förderdisziplin lässt nach

Die Ölpreise sind am Freitag haben an ihre jüngsten Verlust angeknüpft leicht gefallen. Händler verwiesen auf die trübe Stimmung am Finanzmarkt. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 41,70 US-Dollar. Das waren 24 Cent weniger als am Donnerstag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 33 Cent auf 39,99 Dollar.