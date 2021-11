Ölpreise etwas gefallen - Debatte über Opec-Reaktion auf Notfreigabe

Die Ölpreise haben am Donnerstag etwas nachgegeben. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 82,08 US-Dollar. Das waren 15 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 36 Cent auf 78,03 Dollar. Wegen eines Feiertages in den USA verlief der Handel in ruhigen Bahnen.