Ölpreise fallen auf Einmonatstief - China will Reserven anzapfen

Die Ölpreise haben am Donnerstag ihre Abschläge der vergangenen Tage zunächst ausgeweitet. In der Nacht fielen die Preise für Nordseeöl und US-Rohöl auf einmonatige Tiefstände. Bis zum Mittag konnten sich die Preise aber zumindest etwas erholen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 80,02 US-Dollar. Das waren 26 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 45 Cent auf 77,91 Dollar.