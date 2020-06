Ölpreise fallen - Corona-Krise in den USA spitzt sich zu

Die Ölpreise sind am Freitag angesichts der sich verschärfenden Corona-Krise in den USA gefallen. Angesichts der dramatischen Entwicklung planen einige US-Bundesstaaten, angekündigte Lockerungen vorerst nicht umzusetzen. Dies könnte die wirtschaftliche Erholung der USA erschweren und damit die Nachfrage nach Rohöl dämpfen. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 40,48 US-Dollar. Das waren 55 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 77 Cent auf 37,91 Dollar.