Ölpreise fallen deutlich - Gegenbewegung nach 2-Monatshoch

Die Ölpreise sind am Montag von hohem Niveau aus gesunken. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 69,68 US-Dollar. Das waren 77 Cent weniger als am Freitag. In der Nacht auf Montag (MESZ) hatte der Brent-Preis zwischenzeitlich den höchsten Stand seit Ende Januar bei 71,05 Dollar erreicht. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel zuletzt um 78 Cent auf 65,10 Dollar.