Die Ölpreise sind am Montag nach ihrem jüngsten Höhenflug ein wenig unter Druck geraten. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 76,11 US-Dollar. Das waren 7 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass WTI gab zuletzt um 1 Cent auf 74,04 Dollar nach. Zuvor hatten beide Rohöl-Notierungen jeweils den höchsten Stand seit 2018 erreicht.