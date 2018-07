Nachdem sich die Ölpreise im Tagesverlauf kaum verändert hatten, lieferten neue Daten zur Zahl der Bohrlöcher in den USA einen deutlichen Impuls im Handel am Ölmarkt. Die Preise gaben deutlich nach, als die Ausrüsterfirma Baker Huges einen Anstieg der aktiven Bohrlöcher um 3 auf 861 gemeldet hatte. In der Woche zuvor hatte es noch einen Rückgang der Förderanlagen gegeben./jkr/he

(AWP)