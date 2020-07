Ölpreise fallen nach Viermonatshoch - Spannungen zwischen China und den USA

Die Ölpreise haben am Mittwoch einen Teil ihrer deutlichen Aufschläge vom Vortag abgegeben. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 43,84 US-Dollar. Das waren 48 Cent weniger als am Dienstag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 51 Cent auf 41,41 Dollar. Am Dienstag hatten die Ölpreise den höchsten Stand seit etwa vier Monaten markiert.