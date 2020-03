Ölpreise fallen trotz US-Zinssenkung unter 30 US-Dollar

Die Ölpreise sind am Montag trotz einer erneuten massiven Zinssenkung in den USA unter 30 US-Dollar gefallen. Am Nachmittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 29,92 US-Dollar. Das waren 3,98 Dollar weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte WTI fiel um 2,64 Dollar auf 29,09 Dollar.