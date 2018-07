Ölpreise fallen - Trump dringt auf Förderausweitung

Die Ölpreise sind am Montag mit Verlusten in die neue Handelswoche gegangen. Händler nannten abermalige Äusserungen von US-Präsident Donald Trump zu den Rohölpreisen als Grund. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August kostete am Morgen 78,29 US-Dollar. Das waren 94 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 75 Cent auf 73,40 Dollar.