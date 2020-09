Ölpreise fangen sich mit Aktienmärkten

Die Erdölpreise tun sich zurzeit schwer, eine klare Richtung zu finden. Am Markt werden sowohl belastende als auch stützende Faktoren genannt. Für Belastung sorgt der unklare Fortgang der Corona-Pandemie. Insbesondere in Europa steigen derzeit die Neuinfektionen wieder. Das spricht gegen eine nachhaltige Erholung der Öl- und Benzinnachfrage.

Allerdings besserte sich am Mittwoch die Stimmung an den Finanzmärkten. Davon profitierten auch andere riskantere Anlageklassen wie Rohöl.

Unterstützend wirkt auch die Förderpolitik des Ölverbunds Opec+. Der Verbund schränkt seine Rohölproduktion seit längerem ein, um die Preise in der Corona-Krise zu stützen. Bisher gelingt das recht gut, allerdings halten sich nicht alle Länder gleichermassen an die Absprachen. Der Ölriese Saudi-Arabien drängt daher auf die Einhaltung der Vereinbarung.

Am Nachmittag veröffentlicht das US-Energieministerium seine wöchentlichen Lagerdaten. Am Dienstagabend hatte der Interessenverband API einen leichten Anstieg der landesweiten Rohölvorräte gemeldet. Die Benzinbestände waren aber stark gefallen. An den Märkten werden die Regierungszahlen stärker beachtet als die API-Daten./bgf/jsl/stk

(AWP)