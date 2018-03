Ölpreise geben deutlich nach

Am Markt wurden vor allem zwei Entwicklungen für die Preiseinbussen verantwortlich gemacht. Zum einen wurde auf neue Vorratsdaten aus den USA verwiesen. So sind die Rohölbestände nach Daten des Energieministeriums in der vergangenen Woche deutlich gestiegen. Darüber hinaus kletterte die Erdölproduktion der Vereinigten Staaten auf ein neues Rekordhoch. Beides spricht für ein höheres Ölangebot und damit für fallende Preise.

Rohstoffexperten der Commerzbank erklärten den Preisdruck zudem mit der Kursentwicklung am Devisenmarkt. Demnach habe ein festerer Dollar belastet. Da Öl in Dollar gehandelt wird, verteuert ein steigender Dollar-Kurs den Rohstoff in Ländern ausserhalb des Dollarraums und bremst somit die Nachfrage./bgf/stw

(AWP)