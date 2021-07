Ölpreise geben deutlich nach

Die Ölpreise sind am Mittwoch deutlich gesunken. Am Abend kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 75,07 US-Dollar. Das waren 1,45 Dollar weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 1,72 Dollar auf 73,53 Dollar. Ihre Vortagesgewinne gaben die Ölpreise so wieder ab.