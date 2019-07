Ölpreise geben etwas nach

Die Wechselkursgewinne des Dollar belasteten die Ölpreise. Ein stärkerer Dollar macht Rohöl für Anleger aus anderen Währungsräumen teurer. Dies dämpft die Nachfrage bei Investoren.

Die angespannte Lage in der ölreichen Region am Persischen Golf mit einem Konflikt zwischen dem Iran und den USA bleibt ein bestimmendes Thema am Ölmarkt. Vor dem Hintergrund der Spannungen zeigte sich am Ölmarkt nach Einschätzung des Rohstoffexperten Carsten Fritsch von der Commerzbank eine "bislang äussert verhaltene" Reaktion. Offenbar gehe eine Mehrheit der Marktteilnehmer nicht davon aus, dass es zu einer militärischen Auseinandersetzung und einer Beeinträchtigung der Öllieferungen durch die strategisch wichtige Seestrasse von Hormus kommt./jsl/fba

(AWP)