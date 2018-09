Ölpreise geben Gewinne ab - Brent kratzt zeitweise an 80 Dollar-Marke

Die Ölpreise haben am Donnerstag die Gewinne aus dem frühen Handel wieder abgegeben. Am späten Nachmittag wurde ein Barrel (159 Liter) der Sorte Brent zur Lieferung im November bei 78,81 Dollar gehandelt. Das waren 59 Cent weniger als am Mittwoch. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Oktober-Lieferung fiel um 18 Cent auf 70,94 Dollar.