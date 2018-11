Ölpreise geben Gewinne ab und drehen ins Minus

Die Ölpreise haben am Montag die Gewinne aus dem frühen Handel nicht halten können. Am Nachmittag drehten die Notierungen in die Verlustzone. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 66,28 US-Dollar. Das waren 48 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel hingegen nur geringfügig um 15 Cent auf 56,31 Dollar.