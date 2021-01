Ölpreise geben Gewinne nach Zehn-Monatshoch teilweise ab

Der Preis für Nordsee-Öl drehte in die Verlustzone. Ein Barrel (159 Liter) der Sorte Brent kostete zuletzt 54,16 US-Dollar. Das waren 14 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg hingegen noch leicht um 13 Cent auf 50,76 Dollar.

Die Ölpreise wurden nach wie vor von der Entscheidung Saudi-Arabiens gestützt, die Ölförderung in den kommenden beiden Monaten deutlich zu kürzen. Hinzu kommen fallende Lagerbestände in den USA. Am Mittwoch hatte das US-Energieministerium einen kräftigen Rückgang der landesweiten Vorräte gemeldet.

Die Unruhen am Sitz des US-Parlaments in Washington haben am Rohölmarkt keine nachhaltigen Reaktionen hervorgerufen. Der amerikanische Dollar als Weltreservewährung erhielt Auftrieb, was die Ölpreise aber nur leicht belastete. Da Rohöl in der US-Währung gehandelt wird, führt ein stärkerer Dollar meist zu geringerer Nachfrage aus Ländern ausserhalb des Dollarraums./jkr/jsl/jha/

(AWP)