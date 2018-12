Ölpreise geben Gewinne teilweise ab

Die Ölpreise haben am Dienstag einen Teil ihrer Gewinne wieder abgegeben. Am Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 62,93 US-Dollar. Das waren noch 1,24 Dollar mehr als am Montag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) lag mit 54,08 Dollar um 1,13 Dollar über dem Vortagesniveau. Zwischenzeitlich hatten die Ölpreise am Dienstag jeweils noch über einen halben Dollar höher gelegen.