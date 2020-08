Ölpreise geben Gewinne wieder ab

Die Ölpreise haben sich am Montag zuletzt kaum verändert gezeigt. Nachdem sie im europäischen Mittagshandel noch zeitweise deutlich zulegen konnten, gaben sie einen grossen Teil der Gewinne wieder ab. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 45,82 US-Dollar. Das war ein Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) hielt sich noch leicht in der Gewinnzone und konnte um 13 Cent auf 43,10 Dollar zulegen.