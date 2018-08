Ölpreise geben kräftig nach

Die Ölpreise sind am Mittwoch im Verlauf erheblich unter Druck geraten. Am Markt wurde auf den eskalierenden Handelsstreit zwischen den USA und China sowie neue Lagerdaten aus den USA verwiesen. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober 72,01 US-Dollar. Das waren 2,64 Dollar weniger als am Vortag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im September fiel um 2,62 Dollar auf 66,55 Dollar.