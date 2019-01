Ölpreise geben leicht nach - starke Gewinne auf Wochensicht

Die Ölpreise haben sich am Freitag nach starken Gewinnen im Verlauf der vergangenen Handelstagen nur vergleichsweise wenig bewegt. Ein Barrel der Nordseesorte Brent (159 Liter) kostete am Morgen 61,49 Dollar. Das waren 19 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fiel um acht Cent auf 52,51 US-Dollar.