Ölpreise geben mit Aktienmärkten nach

Die Ölpreise haben am Dienstag an ihre Verluste vom Wochenstart angeknüpft. Marktteilnehmer nannten die anhaltend schlechte Stimmung an den internationalen Aktienmärkten als Grund. Die Ausbreitung des von China ausgehenden Coronavirus sorgt für Unsicherheit und schürt Konjunkturängste. Darunter leiden auch die Preise vieler Rohstoffe.