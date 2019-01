Ölpreise geben nach

Am Ölmarkt wurden die Erwartungen an ein schnelles Ende des Handelsstreits zwischen den USA und China gedämpft. Nach dreitägigen Verhandlungen in Peking hatten beide Seiten in ihren jeweiligen Stellungnahmen deutlich gemacht, dass die beiden grössten Volkswirtschaften der Welt noch weit von der Lösung des Handelskonflikts entfernt sind.

In den vergangenen Handelstagen hatte die Hoffnung auf ein schnelles Ende des Streits die Ölpreise immer wieder beflügeln können. Ausserdem wurden die Notierungen durch die Entwicklung der US-Ölreserven belastet. Diese waren in der vergangenen Woche nicht so stark wie erwartet gesunken. Am Vortag hatte das amerikanische Energieministerium gemeldet, dass die Lagerbestände an Rohöl nicht ganz so stark wie erwartet gefallen waren./jkr/jha/

(AWP)