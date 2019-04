Ölpreise geben nach

Die Ölpreise sind am Dienstag gefallen. Nachdem die Notierungen für US-Öl und Rohöl aus der Nordsee am Vormittag jeweils fünfmonatige Höchststände erreicht hatten, gerieten sie unter Druck. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 70,61 US-Dollar. Das waren 50 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) sank um 53 Cent auf 63,86 Dollar.