Ölpreise geben nach

Marktbeobachter erklärten den Preisrückgang am Ölmarkt mit der Geldpolitik in den USA. Am Vorabend hatte die US-Notenbank Fed zwar erstmals seit mehr als zehn Jahren den Leitzins gesenkt. Gleichzeitig hatten die Währungshüter aber klargestellt, dass es in den USA vorerst wohl keine weiteren Zinssenkungen geben wird.

Die Vorgehensweise der Fed wurde von Analysten als "zaghaft" beschrieben und dämpfte an den Finanzmärkten die Hoffnung auf eine weitere Lockerung, um die amerikanische Wirtschaft noch stärker anzukurbeln. Dies habe seit Bekanntgabe der geldpolitischen Beschlüsse am Vorabend die Ölpreise belastet, hiess es von Marktbeobachtern.

Die US-Geldpolitik überlagerte damit die Entwicklung der Ölreserven in den USA. Selbst ein überraschend starker Rückgang der Lagerbestände an Rohöl konnte den Ölpreisen keinen Auftrieb verleihen. Am Mittwochnachmittag hatte das US-Energieministerium gemeldet, dass die Reserven in der vergangenen Woche um 8,5 Millionen Barrel auf 436,5 Millionen Barrel geschrumpft waren. Erwartet wurde lediglich ein Rückgang um 2,8 Millionen Barrel./jkr/mis

(AWP)