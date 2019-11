Ölpreise geben nach - Anstieg der US-Ölreserven belastet

Marktbeobachter begründeten den Rückgang der Ölpreise mit einem überraschenden Anstieg der Reserven in den USA. Die US-Regierung hatte gemeldet, dass die Lagerbestände an Rohöl in der vergangenen Woche um 1,6 Millionen Barrel auf 452,0 Millionen Barrel gestiegen waren. Analysten hatten hingegen im Mittel einen Rückgang um 0,9 Millionen Barrel erwartet.

Ein Anstieg der Ölreserven kann ein Hinweis auf ein zu hohes Angebot oder eine geringere Nachfrage sein und belastet in der Regel die Ölpreise. Bis zur Veröffentlichung der Lagerdaten waren die Ölpreise noch durch einen verhaltenen Optimismus der Anleger auf ein Handelsabkommen zwischen den USA und China gestützt worden. Die beiden grössten Volkswirtschaften der Welt verhandeln derzeit über ein Teilabkommen, mit dem der Handelskonflikt zwischen den beiden grössten Volkswirtschaften der Welt entschärft werden könnte./jkr/he

(AWP)