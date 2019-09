Ölpreise geben nach - 'Dorian' bislang ohne Auswirkungen

Die Ölpreise sind am Montag leicht gefallen. Starke Impulse gab es nicht, der Hurrikan "Dorian" blieb am Rohölmarkt bisher ohne Auswirkungen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 58,96 US-Dollar. Das waren 29 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel geringfügig um vier Cent auf 55,06 Dollar.