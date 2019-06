Ölpreise geben nach - Nachfragesorgen wieder im Vordergrund

Die Ölpreise sind am Montag gesunken. Nachdem sie am Morgen noch an die zum Teil deutlichen Kursgewinne der vergangenen Woche anknüpfen konnten, drehten sie im Vormittagshandel in die Verlustzone. Während die Preise gegen Mittag stärker ins Minus abgerutscht waren, konnten sie am Nachmittag einen Teil der Verluste wieder ausgleichen.