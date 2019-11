Ölpreise geben nach - US-Lagerbestände deutlich gestiegen

Etwas belastet wurden die Ölpreise durch deutlich stärker als erwartet gestiegene Rohöllagerbestände. Die Vorräte hatten in der vergangenen Woche laut Energieministerium um 7,9 Millionen auf 446,8 Millionen Barrel zugelegt. Analysten hatten hingegen im Mittel nur einen Anstieg um 2,0 Millionen Barrel erwartet.

Die grössten Rohölförderländer der sogenannten Opec+ (Organisation der erdölexportierenden Länder und Verbündeten) drängen Kreisen zufolge nicht auf weitergehende Förderbeschränkungen. Man wolle vielmehr an den bisherigen Obergrenzen festhalten und diese besser durchsetzen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Delegierte. Die Produzenten, die rund die Hälfte des weltweiten Angebots ausmachen, treffen sich in Wien am 5. und 6. Dezember./jsl/he

(AWP)