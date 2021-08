Ölpreise geben nach - Virussorge rückt in den Vordergrund

Die Ölpreise sind am Freitag gefallen. Nach Einschätzung von Marktbeobachtern ist die Sorge vor Massnahmen führender Industriestaaten gegen die Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus wieder stärker in den Vordergrund gerückt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 70,64 US-Dollar. Das waren 67 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 71 Cent auf 68,38 Dollar.