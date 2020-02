Ölpreise geben nach - Zweifel an Geschlossenheit von Opec+

Die Ölpreise sind am Montag mit Abschlägen in die neue Handelswoche gestartet. Am Markt wurden die erneuten Preisrückgänge mit Zweifel an der Geschlossenheit des Rohölkartells Opec und mit ihm verbündeter Förderstaaten begründet. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 53,50 US-Dollar. Das war ein Dollar weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte WTI fiel um 61 Cent auf 49,73 Dollar.