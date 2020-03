Ölpreise geben stark nach - Opec+ ringt um Förderkürzung

Die Ölpreise haben am Freitag den Abwärtstrend vom Vortag beschleunigt fortgesetzt. Nordseeöl der Sorte Brent fiel auf den tiefsten Stand seit Mitte 2017, amerikanisches Erdöl der Sorte WTI kostete so wenig wie zuletzt Ende 2018. Am Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 47,80 US-Dollar. Damit lag der Preis 2,19 US-Dollar niedriger als am Vortag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte WTI sank um 1,91 US-Dollar auf 44,00 US-Dollar.