Ölpreise geben wegen Förderstreit nach

Die Ölpreise sind am Donnerstag infolge eines Streits unter grossen Ölförderern gefallen. Zwar hielten sich die Abschläge in Grenzen, die Stimmung am Markt ist aber angeschlagen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 39,59 US-Dollar. Das waren 20 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 38 Cent auf 36,91 Dollar.