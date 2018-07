Ölpreise geben weiter nach

Die Ölpreise haben am Freitag an die deutlichen Verluste vom Vortag angeknüpft und sind weiter gefallen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September kostete gegen Mittag 76,61 US-Dollar und damit 78 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im August fiel um 55 Cent auf 72,39 Dollar.