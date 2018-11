Ölpreise geben weiter nach

Am Rohölmarkt hat der Sinkflug der Preise auch am Freitag angehalten. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 61,86 US-Dollar. Das waren 74 Cent weniger als am Donnerstag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel noch deutlicher um 1,37 Dollar auf 53,26 Dollar. Seit Freitag vor einer Woche ist der Preis für US-Öl damit um mehr als drei Dollar gesunken.