Ölpreise geben weiter nach - Steigende US-Ölreserven belasten

Die Ölpreise sind am Mittwoch mit der Aussicht auf steigende Ölreserven in den USA unter Verkaufsdruck geraten. Bis zum Mittag haben sie frühe Verluste ausgeweitet. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 40,29 Dollar. Das waren 89 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 1,06 Dollar auf 37,88 Dollar.