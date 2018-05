Ölpreise gefallen

Insgesamt hielten sich die Kursausschläge jedoch in Grenzen. Bereits seit mehreren Handelstagen bewegen sich die Ölpreise in einer vergleichsweise engen Spanne. Der Preis für US-Öl hielt sich zuletzt stabil bei etwa 68 Dollar. Marktbeobachter sprachen von widersprüchlichen Signalen an den vergangenen Tagen. Auf der eine Seite belastet die rekordhohe Fördermenge in den USA. Zudem hatte die Regierung der Vereinigten Staaten am Vortag einen überraschend starken Anstieg der Ölreserven gemeldet.

Auf der anderem Seite werden die Ölpreise nach wie vor durch geopolitische Risiken gestützt. Am Ölmarkt bleibt die Befürchtung, dass die USA aus dem Atomabkommen mit dem Opec-Land Iran aussteigt, ein beherrschendes Thema./jsl/he

(AWP)