Ölpreise gefallen

Schwache US-Industriedaten belasteten die Ölpreise. Die im November enttäuschenden ausgefallenen Auftragseingänge sprächen für eine konjunkturelle Abkühlung in der grössten Volkswirtschaft der Welt, sagten Experten. Die USA sind der grösste Rohölverbraucher der Welt. Zudem sind laut US-Regierungsangaben die Rohölbestände in der wichtigen Rohöllagerstätte in Cushing in der vergangenen Woche deutlich gestiegen. Der Ort ist das offizielle Auslieferungszentrum für leichtes Rohöl der New Yorker Warenterminbörse (Nymex)./jsl/he

(AWP)