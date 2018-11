Die Rohölbestände in den USA sind in der vergangenen Woche stärker als erwartet gestiegen. Sie legten um 3,6 Millionen auf 450,5 Millionen Barrel zu. Analysten hatten lediglich einen Zuwachs von 1,0 Millionen Barrel erwartet. Es war der zehnte wöchentliche Anstieg in Folge. Zuletzt hatte das weltweit hohe Angebot an Rohöl die Preise immer wieder belastet./jsl/elm/she

(AWP)