Ölpreise gefallen - Konjunkturpessimismus nimmt zu

Eingetrübte Konjunkturaussichten lasten laut Experten auf den Ölpreisen. Der Einkaufsmanagerindex ISM für die US-Industrie hatte im Dezember den stärksten monatliche Rückgang seit 2008 verzeichnet und war auf den niedrigsten Stand seit November 2016 gefallen. Der Index gilt als zuverlässiger Frühindikator für die wirtschaftliche Aktivität in den USA.

Händler begründeten die Verluste auch mit Sorgen um die konjunkturelle Entwicklung in China. So hatte der iPhone-Hersteller Apple sein schwaches Weihnachtsgeschäft vor allem mit geringeren Verkäufen in China erklärt. Beobachter werten dies als weiteres Signal für eine Abschwächung dort. China ist nach den USA der zweitgrösste Ölverbraucher der Welt.

Zuletzt hatte der Ölmarkt keine klare Richtung gezeigt und es war immer wieder zu starken Preisschwankungen gekommen. Für Verunsicherung sorgten politische Krisen und die sich abkühlende Weltkonjunktur./jsl/he

(AWP)