Ölpreise gefallen - Ölfeld in Libyen wieder geöffnet

Die Ölpreise sind am Donnerstag am Nachmittag unter Druck geraten. Hierfür sorgte vor allem die Wiederinbetriebnahme eines grossen Ölfeldes in Libyen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 42,34 US-Dollar. Das waren 95 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 1,25 Dollar auf 39,65 Dollar.