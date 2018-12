Ölpreise gesunken - Unsicherheit vor Treffen wichtiger Förderländer

Die Ölpreise haben am Mittwoch etwas nachgegeben. Als Grund wurde am Markt Unsicherheit vor dem Treffen des Ölkartells Opec und weiterer wichtiger Förderländer genannt. Am Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 61,72 US-Dollar. Das waren 39 Cent weniger als am Dienstag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 26 Cent auf 52,99 Dollar.