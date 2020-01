Ölpreise grenzen frühe Verluste etwas ein

Die Ölpreise sind am Donnerstag gefallen und haben damit an die Verluste der vergangenen Handelstage angeknüpft. Bis zum Mittag konnten sie aber einen Teil der frühen Verluste eingrenzen. An den Finanzmärkten verstärkte sich die Sorge der Investoren vor den Folgen einer neuen Lungenkrankheit. Mit den Kursverlusten an den asiatischen und europäischen Aktienmärkten wurden auch die Ölpreise mit nach unten gezogen.