Ölpreise halten sich auf hohem Niveau

Die Ölpreise haben sich am Freitag auf erhöhtem Niveau gehalten. Sowohl die europäische Sorte Brent als auch die US-Marke WTI konnten ihre deutlichen Preiszuwächse der vergangenen Tage in etwa beibehalten. Am Donnerstag waren beide Sorten auf neue dreieinhalbjährige Höchststände gestiegen. Hautgrund für die Preiszuwächse sind geopolitische Risiken nach der Aufkündigung des Atomabkommens mit dem Iran durch die USA.