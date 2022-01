Die Ölpreise haben sich zu Wochenbeginn in der Nähe ihrer in der vergangenen Woche markierten Höchststände seit dem Jahr 2014 gehalten. Am Montagmorgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 91,23 US-Dollar. Das waren 1,20 Dollar mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 1,07 Dollar auf 87,89 Dollar.